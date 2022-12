Fuerte regaño del alcalde de Floridablanca a indisciplinados por violación de cuarentena

Un fuerte regaño a los ciudadanos indisciplinados que siguen violando la cuarentena y saliendo a las calles sin ninguna protección, hizo el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno.

“Florideños hoy quiero decirles no puedo poner un policía, un médico para cada uno de ustedes para prevenir que no se contagien y que no estén incumpliendo las normas. La batalla contra el COVID-19 no es una batalla de la alcaldía es de todos”, manifestó el alcalde.

El llamado lo hizo el mandatario en medio de la preocupación por el aumento de casos de COVID-19 que en ese municipio alcanza los 2.012, y la alerta roja que se mantiene por ocupación de camas UCI cuyo porcentaje este jueves se mantiene en el 86%.

“Lamentable y preocupante, si usted no quiere hacer parte de ese porcentaje debe asumir su compromiso como ciudadano en la lucha contra el COVID-19”, advirtió.

Finalmente informó que este viernes anunciará otras medidas para reducir la curva de contagios.

Seguimos haciéndolo todo para disminuir las cifras de contagios y de ocupación de UCIs.



¡Esta lucha contra el Covid, es un compromiso de Todos! pic.twitter.com/0mxHq0nvNU — Miguel Angel Moreno (@MiguelMorenoSu) August 20, 2020

