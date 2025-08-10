Fuerte temblor de magnitud 4,9 en El Dovio, Valle del Cauca; se sintió en varias ciudades

En horas de la noche de este domingo, 10 de agosto, un fuerte temblor se sintió en varias ciudades del Eje Cafetero y el suroccidente del país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la entidad, el sismo se registró a las 7:16 de la noche y tuvo una magnitud de 4,9, con una profundidad de 131 kilómetros. El epicentro fue localizado en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca.

En redes sociales, usuarios reportaron que el sismo se sintió en ciudades como Manizales y Pereira. Testigos aseguraron que el movimiento fue fuerte en sus viviendas, aunque de corta duración. Entre las localidades donde también se percibió están Cali, Buenaventura y varios municipios del norte del Valle del Cauca.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales, aunque organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones en la zona y en municipios cercanos.

