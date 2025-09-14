Fuerte temblor de magnitud 5,1 sacudió a Colombia en la madrugada de este domingo

Un sismo de magnitud 5,1 se registró en la madrugada de este domingo 14 de septiembre de 2025, con epicentro en el municipio de Uramita, Antioquia, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento ocurrió a las 02:12 de la madrugada y tuvo una profundidad superficial (menor a 30 km), lo que explica que haya sido ampliamente percibido en distintos departamentos del país.

De acuerdo con el informe del SGC, el temblor se localizó a 4 km de Uramita en las coordenadas latitud 6.87 y longitud -76.20.

Temblor hoy en Colombia Foto: SGC

Sentido en varias regiones del país

El movimiento sísmico generó 3.508 reportes ciudadanos en la plataforma “Sismos Sentidos” del SGC. La mayor cantidad de notificaciones provino de Antioquia (3.209), seguido por Risaralda (82), Bogotá D.C. (73), Caldas (56), Quindío (26), Santander (21), Boyacá (11), Valle del Cauca (10), Córdoba (7), Cundinamarca (7), Chocó (5), Tolima (5) y Norte de Santander (1).

Municipios más cercanos al epicentro

El SGC precisó que los municipios más cercanos al epicentro son:

Uramita (Antioquia): a 5 km

a 5 km Frontino (Antioquia): a 14 km

a 14 km Cañasgordas (Antioquia): a 24 km

Sin reportes de daños significativos

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado de afectaciones graves a personas o infraestructura. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo continúan el monitoreo en las zonas cercanas al epicentro para descartar posibles emergencias.