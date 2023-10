Fuertes críticas de militares retirados a Petro: marcharán contra el Gobierno este 18 de octubre

El Foro Ampliado de Reserva Organizada (Reserva Moral de Colombia), es decir militares en retiro, confirmó que para las marchas convocadas el próximo miércoles, 18 de octubre, se han sumado más movimientos para manifestarse contra el Gobierno Petro en el Parque Nacional con destino a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Sobre el porqué las marchas, a través de un comunicado, los reservistas de la fuerza pública explicaron la razones y lanzaron fuertes críticas al Gobierno nacional. El coronel (r) Julio Prieto aseguró: "Vemos a un Gobierno pidiendo perdón por las ejecuciones extrajudiciales, pero no por el Palacio de Justicia, holocausto y crimen que cometió el grupo al que él (Petro) pertenecía”.

Asimismo, el coronel (r) Prieto también dijo que para la movilización convocada el pasado 10 de mayo salieron más de 45.000 personas; para las del 19 de julio se movilizaron en todo el país más de 120.000 personas y para la marcha de este 18 de octubre esperan que la cifra de asistentes incremente por “el inconformismo contra el Gobierno”.

"Las Fuerzas Militares se encuentran coartadas por una falacia denominada paz total, donde se permiten amplios beneficios a los delincuentes y amplias restricciones a quienes deben ejercer la seguridad. Derivado de ellos vemos las condiciones de seguridad en el país en decadencia", criticó el coronel (r) Prieto.

El oficial explicó que el movimiento al que pertenece no tiene "ningún compromiso político" y calificó la manifestación como una “expresión de desasosiego” con la perspectiva que tienen frente a temas como la seguridad, el apoyo a la fuerza pública y la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué dijo Petro sobre los falsos positivos?

"Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia, son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riegue el surco de la Colombia humana que seremos mañana, del Ejército poderoso que seremos mañana, no para matar, sino para vivir de la vida hermosa que seremos mañana", dijo el presidente Petro en su intervención.

Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en nombre del Estado, pidió perdón por estos hechos y dijo que desde el Gobierno nacional se está construyendo una historia diferente. Sin embargo, los reservistas no estuvieron de acuerdo que solo se habla de unos hechos en concreto y, además, algunas madres aseguraron los que tenían que pedir perdón no estaban presentes en el acto.

