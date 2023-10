“Dicen que no llego a todas las citas, es que a mí me harta el poder”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro dio un duro discurso en medio del acto de excusas públicas a las familias de los 19 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también llamados falsos positivos, en Bogotá y Soacha. Allí también señaló que no busca quedarse en el poder como se le acusa desde distintos sectores.

El presidente Petro afirmó que le aburre el poder y que en un futuro espera hacer otras cosas, como escribir. Asimismo, explicó por qué suele faltar a algunas de sus citas.

“No estoy pensando en cómo perpetuarme en el poder. Me aburre el poder. Por ahí andan: ‘Es que no llegan a todas las citas’, es que a mí me harta el poder. Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos. Yo quiero escribir, otras cosas”, dijo.

El mandatario, en su discurso, reiteró la importancia de buscar la verdad en el país y aseguró que el horrar de las familias fue generado por la “codicia” hacia el poder.

“No era que estaban cogiendo café, decían. (…) No tenían por qué morir. ¿Qué los llevo a ser asesinados? La codicia del poder, la codicia sobre la riqueza y la adicción al poder. Esos son hombres de corbata los que hacen los papeles con los cuales se generalizó el hecho”, añadió Petro.

Asimismo, destacó la importancia de la verdad en la justicia, por lo que resaltó la necesidad de una Fiscalía independiente.

“Esa búsqueda de la reconciliación tiene que, y tiene obstáculos que, salvar. Aún no es posible todo, aún se resisten, y hay que decirlo con claridad, la verdad necesita no solamente la justicia especial para la paz, que bien que ha hecho su trabajo, la verdad necesita la Fiscalía y aquí tenemos un problema”, advirtió.

Estas palabras del presidente lo llevaron también a mencionar el proceso que afronta su hijo Nicolás Petro: “Hay que hablar las cosas como son: aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije: ‘Investíguenlo’. Aquí lo que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones”.

