Petro dice que tras investigación a su hijo buscan impedir que “exista un fiscal independiente”

En medio del acto de reconocimiento y excusas públicas por las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en Bogotá y Soacha, el presidente Gustavo Petro habló de la necesidad de buscar la verdad en el país y se refirió al caso de su hijo Nicolás Petro.

“Pero indudablemente esa búsqueda de la reconciliación tiene que, y tiene obstáculos que, salvar. Aún no es posible todo, aún se resisten, y hay que decirlo con claridad, la verdad necesita no solamente la justicia especial para la paz, que bien que ha hecho su trabajo, la verdad necesita la Fiscalía y aquí tenemos un problema”, advirtió.

Por eso aseguró: “Hay que hablar las cosas como son: aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije: investíguenlo. Aquí lo que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones”.

“Eso es lo que se está buscando. Desespero sí hay detrás de eso. Construcciones, yo sé quién está detrás de esa construcción y no es el actual fiscal, no es capaz de eso. Hay otras personas. Porque lo que tenemos es un régimen de corrupción, lamentablemente existe. No es una mentira, no es una entelequia, no es una abstracción”, manifestó.

Terminó asegurando: “Han comprado secciones enteras de la Fiscalía para ocultar esa verdad y por eso no quieren una Fiscalía independiente. Tanto miedo les da una Fiscalía independiente que están dispuestos hasta derribar el presidente. Esa es la historia real de lo que está pasando. Claro que se van a enfrentar a un pueblo. ¡Claro que se van a enfrentar a un pueblo!”.

