Fuerzas de seguridad liberan a rehenes de ataque yihadista en Mali

Las fuerzas de seguridad lograron evacuar a 80 de las 170 personas tomadas como rehenes, en medio de un tiroteo de los hombres armados que atacaron el hotel Radisson de la capital maliense, Bamako, y que han causado al menos tres muertos y varios heridos.

Según pudo constatar Efe en el lugar, en esta última media hora los efectivos de seguridad han evacuado a una decena de rehenes, cinco de ellos heridos de gravedad.

Entre los evacuados hay varios ciudadanos extranjeros, según las imágenes mostradas por la Radiotelevisión Maliense.

Fuentes de seguridad dijeron a Efe que los asaltantes siguen disparando contra las personas dentro del hotel con armas adaptadas con silenciadores.

Dos vehículos con fuerzas francesas de las que están destacadas en Mali han llegado al lugar del ataque para concertar con sus homólogos malienses las formas de intervención, explicaron las fuentes que añadieron que se ha decidido ampliar el perímetro del dispositivo de seguridad desplegado esta mañana.

Las fuentes añadieron que las fuerzas malienses están preparando otro operativo de intervención para rastrear todos los pisos del hotel.

Entre los rehenes que fueron liberados se encuentras personas de nacionalidad china, paquistaní, india y francesa, entre otras, según las fuentes.

Todavía se desconoce la identidad de los asaltantes, pero varias fuentes consultadas por Efe no descartan la autoría yihadista, ya que, según declaraciones de un policía que fue testigo presencial, los asaltantes mientras disparaban gritaban "Alaho Akbar" (Dios es grande).

Las fuentes añadieron que los asaltantes liberaron primero a algunos rehenes que tenían una apariencia musulmana, después de haberles escuchado el saludo tradicional musulmán.

EFE.

Latest pictures of the scene outside the Radisson Blu hotel in #Mali https://t.co/CFKTnrsng5

