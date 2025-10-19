En vivo
Fuga en cárcel de Cómbita: se escapó Nelson Ocampo, asesino de patrullera de la Policía

Nelson Ocampo Morales, condenado a 30 años por el homicidio de una joven policía en Neiva, huyó en la madrugada de este domingo de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Autoridades desplegaron un amplio operativo en Boyacá y regiones vecinas.

Fuga en cárcel de Cómbita
Fuga en cárcel de Cómbita
Foto: Freepik - Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

Las autoridades adelantan un amplio operativo para recapturar a Nelson Ocampo Morales, un recluso catalogado como de alta peligrosidad, que escapó en la madrugada de este domingo 19 de octubre de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá.

Ocampo Morales cumplía una condena de 30 años por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega, ocurrido en agosto de 2023 en Neiva. De acuerdo con información preliminar, la fuga se produjo desde el pabellón 1, donde permanecen internos considerados de alta peligrosidad.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Nacional desplegaron patrullas, equipos de inteligencia y unidades especializadas por toda la región para dar con su paradero.

La patrullera Ortega, de 22 años y adscrita a la Policía Metropolitana de Neiva, fue atacada a bala el 2 de agosto de 2023 cuando caminaba por una calle del centro de la ciudad. Según la Fiscalía, Ocampo Morales y Yeison Fernando Ramírez Fajardo intentaron robarle su arma de dotación, la cual fue encontrada posteriormente en poder de los detenidos.

Ambos hombres fueron procesados por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de material probatorio y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Las autoridades mantienen la alerta en varios departamentos del centro del país para evitar que el fugitivo cruce hacia zonas fronterizas.

