Fui discriminado laboralmente en el SENA por ser homosexual: Jhon Harvy Galvis

Jhon Harvy Galvis es un profesional en psicología que el pasado 13 de enero firmó su contrato de prestación de servicios con el -SENA- para desempeñar el cargo de psicólogo de bienestar social.Durante las primeras reuniones de empalme, Galvis asegura que la funcionaria le expresó que no quería que personas con su condición sexual homosexual ocuparan un cargo de ese tipo, ya que no era un buen ejemplo para la comunidad estudiantil.

"Nunca me he sentido discriminado por mi homosexualidad. Cuando yo la vi a ella pensé que estaba alterada por todo lo que estaba pasando, pero realmente cuando me contesto con esas palabras, que ella necesitaba que yo cediera mi contrato porque una persona como yo no podía trabajar para el SENA y ni mucho menos para el bienestar de los aprendices porque no era buen ejemplo para los aprendices siendo psicólogo de Bienestar un homosexual", añadió Jhon.

Tras dicha reunión, y con la resolución 000122 de 2017, fue declarada la nulidad absoluta del contrato de esta persona, argumentando que no se cuentan con los recursos disponibles para el cargo.

Finalmente, Galvis radicó una queja ante la Procuraduría en la que explica los hechos y pide quiere disculpas públicas por parte de la funcionaria y que se le defina su situación laboral, ya que argumenta que hace 2 meses no tiene trabajo.