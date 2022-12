Funcionario de Líbano, Tolima, protagonizó caso de “usted no sabe quién soy yo”

Yamit Mendieta, exconcejal y actual secretario de Planeación del municipio del Líbano, Tolima, fue protagonista de un bochornoso espectáculo del tipo “Usted no sabe quién soy yo” en medio de un procedimiento policial.

Mendieta es propietario de una discoteca del municipio hasta donde llegaron uniformados de la Policía a realizar un procedimiento, tras encontrar menores de edad en su interior.

Aprovechándose del cargo, Mendieta amenazó a un oficial, diciéndole en diferentes ocasiones que lo iba hacer retirar del municipio, pero el uniformado no se amilanó y prosiguió con el procedimiento.

Yamith Mendieta, secretario de Planeación del municipio del Líbano, Tolima, amenazó con hacer retirar a un policía durante un procedimiento que se realizaba en un bar de su propiedad (video suministrado) #MañanasBLU. pic.twitter.com/Uiva5bqNF1 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 3, 2020

Frente al caso, Jesús Antonio Giraldo, alcalde del municipio del Líbano, rechazó la forma en la que actuó el funcionario, manifestando que no ese no es el ejemplo que se debe dar.

“Nunca estamos de acuerdo con una actuación de un funcionario en esas condiciones. Sí es cierto, él no estaba dentro de su ejercicio, pero no compartimos el actuar, porque ese no es el ejemplo que se debe dar al pueblo”, señaló el mandatario.

Este lunes se reunirán los secretarios de despacho municipal, con el fin de analizar la forma en la que actuó el funcionario y así mismo poder tomar una decisión.

