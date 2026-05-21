Funcionarios de Registraduría expedían cédulas falsas a migrantes por hasta 1.500 dólares

La Fiscalía judicializó a cuatro personas señaladas de integrar una red dedicada a expedir documentos de identidad colombianos fraudulentos a ciudadanos venezolanos y dominicanos en la sede de la Registraduría de Fundación, Magdalena.

Entre los procesados está la funcionaria Milena Sanjuanelo Castiblanco, los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo, además del guarda de seguridad Luis Alberto Cantillo Vizcaíno.

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían participado en al menos 20 eventos delictivos relacionados con la expedición irregular de registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. Según la Fiscalía, por cada trámite cobraban entre 1.200 y 1.500 dólares, utilizando información falsa en los sistemas oficiales, formularios con datos adulterados y hasta cartas de respaldo asociadas, en algunos casos, a personas fallecidas.

Las autoridades señalaron que los documentos permitían a los migrantes movilizarse libremente por Colombia y tramitar pasaportes como supuestos ciudadanos colombianos, con el fin de viajar hacia Estados Unidos, México y varios países de Europa. La estructura habría aprovechado sus funciones y acceso a los sistemas de identificación para facilitar el tránsito irregular de extranjeros hacia otros destinos internacionales.



Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado, cargos que no fueron aceptados por los procesados.

Por decisión de un juez de control de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia, mientras avanza el proceso judicial. Los demás investigados continuarán vinculados a la investigación penal.