Galán y Lara: acusaciones mutuas mientras C. Radical y La Guajira siguen en crisis

El senador Carlos Fernando Galán explicó en los micrófonos de BLU Radio las razones de la discusión que se está presentando con Lara.



“He sido la persona dentro de Cambio Radical que he denunciado con mayor vehemencia esos avales, que me he opuesto a que entreguen aval a personas cuestionadas y Rodrigo Lara, un poco afectado por lo que ha pasado con el partido, salió a decir que el proceso electoral de 2015, cuando él llegó a la dirección, los avales ya estaban entregados”, enfatizó.



Sin embargo, aseguró que él es quien más ha luchado por depurar las listas de la colectividad, una de las más salpicadas en escándalos de corrupción y con candidatos capturados y condenados.



“Hay muchos problemas en Cambio Radical como en todos los partidos, la inmensa mayoría de partidos tienen esa problemática. Revoqué 309 avales y luego el CNE dijo que la inscripción no se podía replantear por la decisión de un partido. Entonces, quedaron inscritos”, justificó.



Por su parte, el senador Rodrigo Lara aseguró que él como director de Cambio Radical solo le entregó avales a Carlos Julio González y Enrique Peñalosa.



Sobre su acompañamiento a Oneida Pinto como candidata en La Guajira, aceptó que fue “un error”.



“Mi error fue haber acompañado en una gira a Alex Char como director por todo el país, es que fui yo quien me eché al hombro este partido”, agregó.



Finalmente, hizo énfasis en que toda la crisis que pasa en el departamento de La Guajira, principalmente por corrupción, no es únicamente culpa del partido Cambio Radical, sino que son varios los factores.



“No podemos echarle toda la culpa a Cambio Radical de lo que pasa en La Guajira”, finalizó.