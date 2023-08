“Gano $60 millones, no 200, como dice el presidente Petro", aclara gerente de Fedecafé

Toda una polémica se ha generado en el gremio cafetero por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que fue crítico con respecto al funcionamiento de la Federación Nacional de Cafeteros, sus directivos e incluso a los salarios que allí se pagan.

En medio de sus declaraciones, el mandatario abrió puerta para quitarle a esa Federación el contrato de manejo del Fondo Nacional del Café.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón , habló sobre lo dicho por el mandatario, quien aseguró que el gerente de Fedecafé ganaba alrededor de 200 millones de pesos.

“¿Cuánto gana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo puede haber un presidente representante del gremio cafetero cuando el promedio de ingreso de un cafetero es 12 millones año, 20 millones año, y él gana 200? Eso no puede ser”, había señalado el mandatario.

Bahamón dejó de un lado las críticas y aclaró que no es cierta la cifra que nombró el jefe de Estado y que, por el contrario, gana alrededor de 60 millones de pesos.

“No gano ni el 30 % de los $200 millones de lo que el presidente Petro”, dijo Bahamón. De esta misma manera, aseguró que las declaraciones del presidente son desafortunadas: “Deja un mal sabor recibir una expresión de ese sentido del presidente”, señaló.

Sobre la relación con el Gobierno, el gerente Bahamón pidió que no haya lugar a la polarización y por el contrario hizo un llamado para llegar a acuerdos y medidas con el fin de hacerle frente a la situación del gremio cafetero.

“Hubiera querido que el presiente nos anunciara los apoyos que el gobierno quiere hacer en seguridad. Que podamos hablar con la minagricultura de cómo vamos a hacer una estrategia de entregar títulos de propiedad. Creo que hay muchas cosas por construir con el presidente y su gabinete”, afirmó en Mañanas Blu.

Además, reveló que le gustaría reunirse con el presidente Gustavo Petro para tomarse un café y poder abordar temas relacionados con el sector.

“En su en su alocución en Pitalito, (el presidente) dijo que se había tomado un café incluso con Álvaro Uribe Vélez. Yo estoy buscando ese café y quiero sentarme con el presidente de la República porque son más las coincidencias en beneficio de la caficultura colombiana que las diferencias”, apuntó.

Hay que recordar que este fondo representa una cuenta parafiscal compuesta por fondos de carácter público. Su principal fuente de financiamiento proviene de la contribución cafetera, la cual se aplica a cada libra de café exportado, ya sea en su forma verde, tostada, soluble o como extracto.

De acuerdo con información proporcionada por la Federación, las tasas de contribución son las siguientes: 6 centavos de dólar estadounidense (US ¢) por libra de café verde exportado, US ¢ 1,08 por libra de café tostado, US ¢ 0,48 por libra de café soluble y US ¢ 0,36 por libra de extracto de café.

