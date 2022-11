Gaviria plantea complicidad Duque-EE.UU. en polémica por visas de magistrados

Nuevamente el expresidente César Gaviria salió en defensa de la Corte Constitucional y la institucionalidad que garantiza la implementación del acuerdo de paz.

El exmandatario, a través de un pronunciamiento público, expresó preocupación por recientes decisiones del Gobierno de Estados Unidos, relacionadas con las visas de magistrados de las altas cortes que están estudiando temas clave: las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y el retorno del glifosato para erradicar cultivos ilícitos.

Gaviria arremetió contra la administración del presidente Iván Duque, que ha preferido apelar al “respeto a la soberanía de los Estados”, mientras algunos sectores reclaman una posición más contundente.

El jefe único del Partido Liberal indicó que esa “indebida presión que vienen ejerciendo sobre las Supremas Cortes y la JEP” ya “no solo vendería por parte del Gobierno Nacional, sino por los Estados Unidos”.

El exmandatario fue más allá y habló complicado en un “acuerdo para presionar y quitar visas”.

“No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios gubernamentales, que nada se puede hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos, en una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del Gobierno Duque, o la simple complicidad mutua”, precisó.

El líder político insiste en que Colombia es el país clave en la lucha contra las drogas ilícitas y dice que “lo que haga Estados Unidos nos compete” y ”habría decisiones sobre las cuales EEUU nunca se quedaría callado”.

“Es muy posible que de Colombia este saliendo más droga que antes del gobierno Duque, pero no en la elevada cifra denunciada por el gobierno norteamericano, supongo que por razones políticas internas que por la deficiencia de nuestras políticas. Estamos dispuestos a defender los logros de Colombia con el presidente Duque a la cabeza, pero eso no es posible si él no se defiende o no está interesado en defenderse, agregó.

Finalmente, Gaviria señala que hasta el momento no ha recibido presión alguna de la Embajada norteamericana “diferente a explicar la razón de ser de nuestras políticas en el Congreso de la República”, y defendió la disposición que ha tenido el liberalismo para llegará a acuerdos políticos en materia de reformas al Acuerdo Final, incluido un proyecto de ley aclaratoria para precisar la política de extradición.