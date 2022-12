Gaviria se despachó contra gobierno Santos en primer discurso como jefe liberal

Después de ser postulado por el representante a la Cámara Mauricio Gómez Amín, el expresidente César Gaviria dio un paso al frente y dio su primer discurso como jefe único del Partido Liberal, en el que tomó una actitud crítica frente al gobierno Santos y se desmarcó de varias decisiones de la actual administración, que según Gaviria han afectado la democracia y la igualdad.



“A este Congreso llegamos con desafíos tremendos para nuestro país, que hoy son enormes por los focos de corrupción que le están quitando legitimidad y respeto por nuestras instituciones. Y además a ello se suma un gobierno que en dos periodos se ha quedado corto frente a las expectativas ciudadanas”, dijo.



Aunque el expresidente defendió los acuerdos de paz, criticó el proceder el presidente Santos frente a varios temas de coyuntura como la corrupción. Dijo que la crisis de la Rama Judicial no se resuelve con una reforma de la justicia que cambie la Constitución sin propósitos claros.



“Sabemos que el presidente ha puesto todo su tiempo y trabajo en la negociación. Pero hay muchos aspectos del gobierno de Santos donde no vemos el ímpetu reformista que siente hoy el liberalismo y si algunos liberales hacen critica están en todo su derecho”, precisó.



El expresidente aseguró que el gobierno Santos se quedó corto para sacar máximo provecho del acuerdo de paz, que tenía la capacidad de llevar a Colombia un nuevo escenario.



Le puede interesar: César Gaviria asumirá jefatura del Partido Liberal.



“Muchas de las tareas que acometió el presidente Santos nos parecen insuficientes y deficientes para modernizar el aparato productivo, para promover la justicia social, para desarrollar el potencial de las regiones, para reducir la desigualdad que como dice el papa es la raíz de todos los males”, añadió.



Gaviria fue claro al decir que el actual gobierno es burocrático y tiene jefes que no se preocupan por las verdaderas necesidades de los colombianos, empezando porque los subsidios no llegan a quien corresponde.



“Como hemos observado tenemos un aparato estatal pesado burocráticamente y donde los que tienen las responsabilidades públicas la gente los ve lejos y distantes, como si no les dolieran los problemas de la gente”, dijo.



De igual manera criticó al uribismo y los enemigos de la paz. “Toda el agua sucia ha caído sobre el presidente. La oposición que se le ha hecho al presidente, es inmisericorde, no le han dado cuartel ni un minuto, algo un poco extraño en Colombia. Es hora de cambiar a los unos y los otros. No más polarización destructiva, malsana, cizaña como nos dice su santidad la que destruye la paz”, agregó.



Asimismo, Gaviria cubrió a todos los sectores en su primer discurso como líder liberal, criticó también la posición del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su falta de compromiso con la paz.



“Nos da pesar que nuestro compañero de coalición, Cambio Radical, que siempre tuvo una actitud ambigua frente a los acuerdos haya dado el paso de darle un golpe contundente a la JEP que es la médula del proceso de paz. La JEP son los jueces que le van a dar vida a los parámetros del Acuerdo verdad justicia y reconciliación; para dejar atrás 60 años de guerra”, puntualizó.



El discurso estuvo marcado por las constantes menciones religiosas, que el expresidente usó para resaltar valores que va a implementar durante su jefatura y para desmarcar al partido del posible rechazo al cristianismo, por el último episodio con VIviane Morales.



Publicidad