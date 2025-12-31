En vivo
General López marca rumbo de FFMM para 2026 con llamado a unidad y ofensiva contra amenazas

General López marca rumbo de FFMM para 2026 con llamado a unidad y ofensiva contra amenazas

Desde el Cauca, el comandante general lideró su primer programa radial del año, impartió órdenes estratégicas y reiteró que la seguridad, la defensa de la democracia y la protección de la vida serán prioridades operacionales.

