General López marca rumbo de FFMM para 2026 con llamado a unidad y ofensiva contra amenazas

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, lideró su primer programa radial institucional al frente de la cúpula militar, un espacio que reunió de manera simultánea a las unidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hasta el nivel táctico. La transmisión se convirtió en el primer escenario formal de mando del año, en el que el alto oficial reafirmó la hoja de ruta operacional y estratégica de la institución.

“Hoy dirigí el primer programa radial del 2026 como Comandante General de las Fuerzas Militares, con participación de todas las unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, hasta el nivel táctico. Fue un espacio clave para reafirmar nuestra intención de mando y emitir las primeras órdenes e instrucciones del año”, señaló el general López, al destacar la importancia de la comunicación directa y unificada con las tropas desplegadas en todo el territorio nacional.

El mensaje del comandante general estuvo centrado en la necesidad de mantener la cohesión institucional y el trabajo conjunto entre fuerzas, así como en la articulación interagencial para enfrentar de manera efectiva a los grupos armados organizados y demás estructuras criminales que amenazan la seguridad del país. En ese sentido, reiteró que 2026 será un año en el que la prioridad estará puesta en la protección de los colombianos y en la defensa de la democracia.

“A mis soldados, marinos y aviadores: gracias por su entrega, disciplina y amor por Colombia. Sigamos trabajando de manera conjunta, coordinada e interagencial para enfrentar y vencer toda amenaza contra la Nación”, expresó el general López, quien también hizo un llamado a redoblar esfuerzos en los territorios más afectados por la violencia.



El pronunciamiento del comandante general se da en el marco de su visita al departamento del Cauca, donde, acompañado por la cúpula militar, adelanta una revisión detallada de las operaciones que actualmente se desarrollan en esta región. Allí verifica el despliegue de tropas y el avance de la ofensiva sostenida contra los grupos armados organizados que operan en la zona, considerada una de las más complejas en términos de orden público.

Fuerzas Militares de Colombia. Foto: suministrada.

Además del componente operativo, el general López ha venido sosteniendo encuentros directos con los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares destacados en el Cauca, con el objetivo de fortalecer la moral, reconocer su trabajo y motivarlos a continuar con su misión de proteger a la población civil. “Que este 2026 prioricemos la seguridad de los colombianos, la defensa de la democracia y que sea un año de victorias”, afirmó.

El comandante general cerró su mensaje con una consigna que resume la filosofía institucional que busca imprimir en este nuevo año: “Lo nuestro es luchar por Colombia, lo nuestro es servir a las comunidades y lo nuestro es proteger la vida y la soberanía nacional”, reiterando que la contundencia operacional y la cercanía con la ciudadanía seguirán siendo ejes fundamentales del accionar militar en 2026.