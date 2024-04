Geólogos por frase de Petro sobre petróleo y cerebro: “Lo extraen profesionales muy calificados”

Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que para la explotación de combustibles fósiles en el país no "se necesitaba ni el cerebro", la Sociedad Colombiana de Geología criticó la postura del jefe de Estado y le pidió respeto a la profesión.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Flover Rodríguez, director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, aseguró que la postura del presidente es errada y esta es una rama que aporta demasiado al país, además, que comete un error al comparar actividades mineras con movimientos ilegales en algunos territorios.

“No es cierto. Necesitamos de profesionales, al final personas, detrás de las actividades que se realizan en la industria, sea a nivel de exploración, producción, hidrocarburos, minerales estratégicos, entre otros. Profesional formados y capacitados en las mejores universidades públicas y privadas del mundo”, dijo el geólogo.

Según Rodríguez, detrás de esta industria no solo hay múltiples profesiones, sino todos los actores que hay en la cadena desde la mano de obra o hasta las operaciones logísticas.

“No olvidarse que detrás del sector minero energético hay personas trabajando, con honestidad, incluso, en algunos casos con mucho sacrificio para sacar adelante este sector que es fundamental en el desarrollo del país”, añadió.

“Esas comparaciones no debían ocurrir”, director de la ACGG

Durante su intervención, el presidente Petro también hizo una comparación con minerales legales e ilegales, algo que rechazó el sector al decir que “no tiene sentido” poner en una balanza estos dos temas y más en un trabajo que le aporta al país un crecimiento económico, desarrollo profesional, de regiones y de territorio.

“No debió compararse en ningún momento. He querido pensar que el presidente no conoce o no tiene en cuenta cómo se realizan las actividades en la industria de hidrocarburos o minero, que por eso tuvo un lapsus en actividades”, aseveró.

¿Cómo se extrae en petróleo en Colombia?

Rodríguez explicó que esta es una cadena compleja. Primero se hace una exploración de hidrocarburos y a partir de ahí comparar información para integrar datos para verificar dónde pueden estar ubicados, algo que puede durar hasta seis años en el proceso.

“Todas estas etapas conjuntas pueden tomas hasta 30 años. El hecho que se golpee la actividad exploratoria no veremos el impacto hoy o mañana, lo veremos en el mediano plazo. En dos o tres años van a estar llamando a los grupos de exploración a que salven patria”, añadió.