Gobernador de Nariño pide revisar muerte de soldados en discusión sobre glifosato

Esta mañana murieron tres soldados y varios civiles resultaron heridos cerca al municipio de Tumaco cuando se encontraban realizando una labor de erradicación forzosa de cultivos ilícitos.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, habló con BLU Radio y lamentó los hechos, pero le pidió a la Corte Constitucional que evalúe esta pérdida para definir cuál va a ser el camino en la estrategia para acabar con el negocio de las drogas.

Romero ha tenido una postura a favor de la sustitución, como la que propuso el gobierno Santos, con planes serios de inversión que puedan generar rentabilidad en las nuevas siembras. Pero también criticó que esos planes no se llevarán a cabo con el presupuesto y el compromiso esperado. Insistió en que ni la aspersión ni la erradicación son el camino.



“Rechazamos lo ocurrido y lo hemos advertido, la erradicación cobra lo más sagrado que tenemos que son las vidas humanas. Ya estamos superando las quince muertes en esta nueva época que ha iniciado en la erradicación manual. El camino debe ser una solución integral. La erradicación, además de quitarnos las vidas humanas, tiene un porcentaje de resiembra del 35 %. Ese no es el camino para solucionar el problema de los cultivos ilícitos”, asegura Romero.



El funcionario pidió que se centre el debate sobre las consecuencias para la integridad de los militares al hacer labores de erradicación, además de los posibles problemas de salud en los pobladores por la aspersión aérea.



Además de los soldados muertos, también hay 11 personas con aturdimiento y un civil herido del que no se conocen detalles de su estado de salud.



Para el gobernador, el Estado debe reconocer que hay familias que tradicionalmente se han dedicado a la siembra de cultivos porque no existían otras alternativas y, dice, el camino debe ser “ganarlas para democracia”.



El Ejército expresó también su sentido pésame por la pérdida de los soldados, una situación que se ha repetido en varias ocasiones por minas antipersona sembradas en los campos de cultivos.