Gobierno actualizaría las reglas para uso de animales de laboratorio en Colombia: ¿en qué consiste?

Gobierno actualizaría las reglas para uso de animales de laboratorio en Colombia: ¿en qué consiste?

Se conoció un borrador de resolución del Ministerio de Salud con el que se redefine los requisitos de autorización, control y justificación científica para los laboratorios que utilizan animales de laboratorio en el país.

Foto: ImageFx
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

