Gobierno convocará Consejo de Estupefacientes tras carta del procurador

En entrevista con Blu Radio, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, le respondió a su petición confirmando que desde el Gobierno convocará al Consejo Nacional de Estupefacientes.



"El procurador pidió una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes que vamos a convocar para la próxima que viene, para mirar eso y otros temas que están pendientes (…) yo creo que sobre mediados o finales de la semana entrante o la siguiente estará sesionando el consejo para mirar los temas pendientes, incluido el que plantea el procurador", confirmó el jefe de la cartera judicial.



Según Reyes, el aumento en los cultivos de coca se dan por haber mantenido la política de drogas del pasado, que no estaba funcionando, razón por la cual se decidió reevaluar la estrategia.



"Los cultivos ilícitos crecen y decrecen de manera cíclica (…) cuando la gente dedicada al tráfico de drogas logra reaccionar y acomodarse a las estrategias del Gobierno suelen haber picos ascendentes como también hubo alrededor del 2006 y 2008 y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo", sustentó Reyes.



Sobre la acusación del procurador Ordóñez de que el cambio de política antidrogas fue una concesión a las Farc en el marco de los diálogos de paz, el ministro recordó que fue uno de los primeros puntos negociados en donde la guerrilla se compromete a acabar cualquier vínculo con el narcotráfico.



"No hay ninguna concesión a las Farc, lo que hay por el contrario es un acuerdo de voluntades para romper cualquier vínculo que hayan tenido hasta ahora y colaborar en la erradicación del mismo", agregó.



Además, enfatizó en que el Gobierno sí ha publicado las cifras de cultivos ilícitos, negando lo dicho por el procurador según lo cual se han ocultado constantemente.



“El Gobierno ha publicado permanentemente las cifras de cultivos ilícitos, no solamente las que dispone el Gobierno sino informes de organizaciones internacionales que también dan cuenta del número de hectáreas sembradas”, finalizó el jefe de la cartera judicial.