Gobierno da vía libre a uso inmediato de drones para aspersión de cultivos ilícitos

En su sesión de este martes el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó el uso de drones para la aspersión de glifosato como método de lucha contra los cultivos ilícitos. La autorización la dieron los ministerios de Salud y de Ambiente teniendo en cuenta las características de funcionamiento en campo de estos aparatos, que en tierra se verían apoyados por el uso de pequeños vehículos terrestres llamados orugas, no se tendrían los mismos riesgos que acarrean las aspersiones con aeronaves de mayor tamaño.

“Los drones son vehículos no tripulados, avioncitos no tripulados, que por su altura se asimilan a una aspersión terrestre, no aérea. Ya se ha hecho una serie de planes piloto que le han dado pie al Ministerio de Salud y al Ministerio de Medio Ambiente para decir que cumplen con las condiciones para poderla autorizar”, explicó el presidente Juan Manuel Santos.

Fuentes del alto Gobierno consultadas por Blu Radio señalaron que al contar con la autorización para el uso de estas herramientas, de forma inmediata se pueden implementar como parte de la estrategia para el combate de los cultivos ilícitos.

La meta de erradicación de cultivos ilícitos para este año se estableció en 110.000 hectáreas; 70.000 hectáreas a través de la erradicación forzosa y 40.000 hectáreas mediante la sustitución voluntaria de cultivos.

Como parte del balance entregado por el presidente Santos de la lucha contra el narcotráfico, se destacó la incautación de más de 2.000 toneladas de cocaína pura, más de 5.700 toneladas de hoja de coca y 2.300 toneladas de marihuana.

En materia de justicia, se han extraditado 1.156 personas solicitadas por diferentes países, principalmente Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico.