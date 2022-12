Gobierno de Irán le reclama a Colombia activismo por la muerte de Mahsa Amini

El régimen de Irán expresó al Gobierno de Colombia su molestia por tomar partido en medio de la polémica que se suscitó en el país persa y en todo el mundo por la muerte de Masha Amini, el pasado mes de septiembre, a quien la policía de la moral iraní, detuvo y torturó por llevar mal puesta la hiyab o velo islámico. El fallecimiento de la joven habría sido resultado de la agresión que sufrió.

La revelación fue hecha por Élber Gutiérrez Roa, jefe de redacción del periódico El Espectador, que dio un contexto de la represión estatal y sin medidas por parte del régimen teocrático de la República Islámica de Irán y que es condenado por toda la comunidad internacional.

La muerte de Amini generó que miles de personas se volcaran a las calles protestando contra de su muerte y decenas de ONG's en el mundo, gobiernos y celebridades, alzaron su voz en contra de la represión y la continua violación de los derechos humanos por parte del régimen iraní.

Muchas de las personas que protestaron en las ciudades iraníes fueron condenadas a muerte sin ningún tipo de garantía procesal. Pero fue el caso de un futbolista, Amir Nazr-Azadani, en pleno Mundial de Qatar, el que desató una ola de rechazo por haber sido condenado a muerte. Incluyendo Colombia.

El Espectador conoció detalles de las movidas diplomáticas de Colombia frente al caso Irán: En octubre pasado, Colombia suscribió la declaración conjunta de 53 países titulada “Igualdad de condición y derechos humanos de las mujeres: la muerte de Mahsa Amini”, impulsada por Chile y España en el 51º Consejo de Derechos Humanos.

Luego Colombia apoyó la solicitud para convocar la 35ª sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el deterioro de la situación de estos en Irán, especialmente con respecto a las mujeres y los niños.

Una semana antes de que se realizara dicha sesión especial, Irán envió carta formal de protesta contra Colombia expresando su “profunda decepción y disgusto” por las gestiones de la administración Petro.

Con todo y la protesta iraní, Colombia se presentó al debate general en la referida sesión especial del Consejo de Derechos Humanos e hizo una intervención en la cual, entre otros, hizo un llamado a que las autoridades iraníes cesen de inmediato el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra quienes se manifiestan de manera pacífica, se garanticen los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica, y se establezcan canales de diálogo inclusivos para escuchar y abordar las demandas legítimas de quienes protestan, en especial de mujeres y niñas.

En uno de los apartes de la declaración, Colombia manifiesta su “profunda preocupación por la situación de derechos humanos, en particular de mujeres y niñas”, y agrega que “el Gobierno de Colombia, en desarrollo de su política exterior feminista pacifista, participativa, incluyente e interseccional, reafirma su compromiso con la defensa garantía y promoción de los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia y en el mundo”.

Hay un cuarto punto de divergencia entre los dos países que también es clave. En la referida sesión especial del Consejo de Derechos Humanos (SS35), Colombia copatrocinó la resolución “Deteriorating situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, especially with respect to women and children” mediante la cual, entre otros, se creó una misión internacional independiente para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022. Colombia no votó porque no pertenece a ese organismo, pero dejó clara su postura como copatrocinador de la propuesta.

Finalmente, el 14 de diciembre Colombia fue uno de los 29 países que votaron a favor del retiro de Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW). Esta Comisión es el único órgano internacional e intergubernamental encargado de revisar la situación de las mujeres y niñas en el mundo y también de promover la igualdad de género a nivel global.

Y luego de la final del Mundial de Qatar, el presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de Twitter “Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino. Y que Irán no mate el fútbol”.

Un día después, la embajada iraní en Colombia, respondió también en Twitter (@iranincolombia) “Falsa noticias sobre la sentencia de muerte de un futbolista Iraní. Según la acusación emitida Azadani es el quinto acusado en una causa penal. Está acusado de ser miembro de un grupo armado que mato a tres policías y agentes de seguridad con armas automáticos. #Guerra Hibrida”

Y agregó: “El Juicio todavía no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, la noticia pena de muerte es pura mentira. En las brutales acciones de las alborotadoras 50 policías y agentes de seguridad han muertos y otros cientos han resultado heridos. En guerra hibrida, continua la compaña de Fake News.”

