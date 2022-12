Gobierno dice seguir haciendo todo lo posible por cumplir a Farc en implementación

Frente al anuncio de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, de acudir a instancias internacionales como el Consejo de Seguridad para que se respete y se cumpla lo pactado en La Habana, el Gobierno Nacional dijo que no teme a los anuncios.



"El Gobierno ha cumplido el grueso de la normativa del acuerdo de paz y por esa razón no somos temerosos de que la comunidad internacional examine lo que ha sido la implementación", explicó el minInterior.



Cabe recordar que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo luego de una reunión el martes con miembros de Farc que el Gobierno está haciendo todo lo posible para llenar el vaso en torno a la implementación de los acuerdos.