Gobierno e indígenas Misak y Pijao alcanzan acuerdos y levantan jornada de movilización

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) anunciaron una serie de acuerdos en materia de tierras y territorio, tras dos días de mesa técnica de seguimiento a compromisos previamente pactados con comunidades indígenas Misak y Pijao.

Entre los compromisos alcanzados, la ANT garantizó la continuidad del equipo técnico durante el segundo semestre de 2026 y se comprometió a culminar en julio los procedimientos catastrales pendientes del resguardo indígena La Bonanza, con el fin de avanzar en su formalización.

Asimismo, la entidad adelantará visitas técnicas a predios postulados por las comunidades para continuar los procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas. En el caso del predio Los Lirios, ubicado en el municipio de Puracé (Cauca), donde existe un conflicto de representatividad dentro de la comunidad Misak, se acordó instalar un espacio técnico con participación de la ANT, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo para buscar soluciones concertadas.

“Acordamos realizar un espacio técnico para revisar la situación de desarmonía presentada al interior de la comunidad y poder hacer entrega provisional del respectivo predio a la comunidad” Aseguro Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, Subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras.



Las partes también definieron que la próxima reunión de seguimiento se realizará el 17 de julio en el resguardo Misak La Bonanza, donde se evaluará el cumplimiento de los compromisos y el avance de los distintos procesos territoriales. Según las entidades, estos acuerdos buscan fortalecer el diálogo institucional y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.