Gobierno evalúa fusión de Famisanar con Nueva EPS y define capitalización

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a las medidas que el Gobierno nacional estudia frente a la situación financiera de varias EPS y a las alternativas planteadas para su reorganización dentro del sistema.

En particular, señaló que EPS como Famisanar, de propiedad de Cafam y Colsubsidio, participan en el sistema, no solo como aseguradoras, sino también como actores con vínculos en otras entidades, lo que implica un nivel de corresponsabilidad en procesos como el de la Nueva EPS.

En ese contexto, indicó que, desde estas organizaciones, se ha planteado de manera reiterada la posibilidad de una fusión, propuesta que ya fue elevada al Ministerio de Hacienda y que el Gobierno se encuentra evaluando.

De manera paralela, el ministro informó que el Gobierno avanzará en la capitalización de la Nueva EPS. Según explicó, esta decisión fue instruida por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de gestionar recursos adicionales que permitan iniciar el pago de deudas acumuladas por la entidad.



“Ya dio la orden el señor presidente de conseguir recursos adicionales para comenzar a capitalizar e ir pagando deudas”, señaló el ministro al referirse a la directriz presidencial.

El ministro explicó que este proceso de capitalización se realizará mediante la asignación de recursos públicos orientados a fortalecer financieramente a la Nueva EPS, priorizando el pago de obligaciones verificadas, especialmente con prestadores del sector salud. Añadió que, dado que la entidad cuenta con participación mayoritaria del Estado, existe una responsabilidad directa en su sostenimiento.

Asimismo, indicó que el plan contempla un proceso de saneamiento financiero que incluiría la destinación de más de 2 billones de pesos para iniciar el pago de deudas. A esto se sumaría la implementación de créditos de largo plazo con tasas compensadas, dirigidos a EPS privadas, con el fin de facilitar su refinanciación dentro de las condiciones establecidas por el marco legal vigente.

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Finalmente, Jaramillo señaló que dentro de las medidas también se contempla la asignación de recursos para saldar deudas con hospitales públicos y entidades territoriales, en particular aquellas acumuladas en redes departamentales y municipales, como parte de las acciones para estabilizar el sistema de salud.