En 84% de municipios de Antioquia no hay contratos para entrega de medicamentos de Nueva EPS

Si respecto al panorama de salud en Medellín llueve, en el resto de Antioquia no escampa. Fallas en la prestación de los servicios por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional y sus millonarias deudas tienen en jaque el sistema en todo el departamento donde las más afectadas son las localidades con menores recursos para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.

En las últimas horas la Secretaría de Salud departamental lanzó una preocupante alerta frente al panorama que viven muchos de los municipios con afiliados a la Nueva EPS. Según Diego Alejandro Villa, secretario encargado de esta cartera, uno de los asuntos que más genera inquietudes tiene que ver con el acceso a medicamentos, muchos de ellos de vital importancia para los pacientes.

Solo en 20 de los 125 municipios de Antioquia esta EPS cuenta con contratos vigentes para el suministro de medicamentos, lo que no solo lleva al incumplimiento de fórmulas, sino que obliga a los usuarios a desplazarse a otros lugares para obtener las medicinas.

"Ven afectada su economía y, obviamente, también su situación de salud, porque no todos tienen la posibilidad de acceder de forma particular a los medicamentos, y esto no solamente encarece o complica la situación de salud de los pacientes, sino también que puede poner en riesgo su vida", dijo.



La falta de pago de las EPS intervenidas también están produciendo el cierre de servicios en muchos centros asistenciales, imponiendo barreras de acceso a los beneficiarios. Según el secretario Villa, Nueva EPS pasó de un 60% en el cumplimiento frente al acceso en 2024 y actualmente se encuentra solo en el 20%.

Esto se traduce en miles de recursos legales como tutelas y acciones populares que siguen sin tramitarse o cumplirse en caso de ser favorables a los accionantes.

"Tres de cada cuatro pacientes que ponen derechos de petición para poder acceder a un servicio no está resultando o no están obteniendo un resultados positivos. Esto es otra cosa que nos preocupa, porque también estamos colapsando el sistema judicial y no estamos viendo que la prestación del servicio mejore", reportó el funcionario.

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Ante el crítico panorama, la Gobernación manifestó que avanzan los estudios técnicos para definir la declaratoria de alerta naranja y al igual que en el caso de la alerta hospitalaria en Medellín, priorizar la atención de los pacientes más críticos.

"Estamos evaluando muy, muy firmemente con el equipo técnico la posibilidad de declarar la o la alerta naranja para poder tomar acciones que faciliten, como tal, el tránsito de los pacientes entre entre las EPS y las instituciones prestadoras de servicios, y nosotros poder tomar decisiones más asertivas alrededor de esto".

La deuda total de todas las EPS con hospitales en Antioquia asciende a cerca de 8 billones de pesos, lo que pone en riesgo la vida de cerca de tres millones de afiliados en todo el departamento. Ya las administraciones de Antioquia y Medellín han solicitado que les sea devuelto el manejo de la EPS mixta Savia Salud.