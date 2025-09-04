Gobierno exige a Comandos de Frontera rechazar ataque en Putumayo o se levantará de la mesa de paz

Publicidad

La delegación del Gobierno en la mesa de diálogos de paz advirtió que suspenderá su participación en las reuniones preparatorias si la Coordinadora Nacional – Ejército Bolivariano, de la que hacen parte los Comandos de Frontera, no condena la agresión en la que un oficial y un soldado fueron quemados vivos en Villagarzón.

Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:21 a. m.

La delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz lanzó una advertencia tras el ataque ocurrido en la vereda Siloé, en Villagarzón, Putumayo, donde un subteniente y un soldado profesional resultaron gravemente heridos luego de ser rociados con gasolina y quemados en medio de una asonada atribuida a los Comandos de Frontera.

En un pronunciamiento oficial, la delegación manifestó que la Coordinadora Nacional – Ejército Bolivariano (CN-EB), estructura a la que pertenecen dichos comandos, debe rechazar de manera inmediata y categórica la acción criminal. Según la delegación, el silencio frente a lo ocurrido sería incompatible con los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y pondría en grave riesgo los avances alcanzados en el proceso de paz.

La delegación fue clara al señalar que, si la CN-EB no acompaña esta condena, suspenderá de forma inmediata su participación en la reunión preparatoria para la puesta en marcha de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo. En ese caso, los representantes del Ejecutivo se remitirían directamente al Alto Comisionado para la Paz y al presidente de la República para definir los pasos a seguir.

La delegación también precisó que los hechos registrados en Putumayo deberán ser tratados en el marco de la mesa, pues se relacionan directamente con la participación de estructuras armadas vinculadas a la CN-EB. Según la delegación, este tipo de situaciones afectan la confianza en el proceso y obligan a establecer compromisos claros frente a la protección de la vida y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

