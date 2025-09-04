Publicidad

Trasladarán a Bogotá a soldados quemados en Putumayo; hay recompensa de $200 millones

El ministro de Defensa aseguró que quienes intentaron quemar vivos a los soldados no fueron campesinos de la zona, sino "criminales y narcos" que quisieron asesinarlos.

Militares, soldados quemados en Putumayo_Ejército.jpg
Militares quemados en Putumayo
Foto: X @COL_EJERCITO
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:10 a. m.

Este miércoles, 3 de septiembre, el Ejército Nacional confirmó que un subteniente y un soldado, quienes se encontraban realizando operaciones militares en Villagarzón, Putumayo, fueron atacados en una asonada por parte de “criminales que intentaron quemarlos vivos”.

De acuerdo con la información, ocurrió en la vereda Siloé; los militares fueron quemados con gasolina durante la destrucción de un laboratorio de cocaína en la zona. El subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez sufrió quemaduras en el 75 % de su cuerpo, mientras que el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya, presentó lesiones del 30 %.

De inmediato, ambos fueron evacuados en helicóptero a un centro médico en Florencia, Caquetá, y se adelantan gestiones para su traslado a Bogotá, donde recibirán atención especializada por parte de la unidad de quemados en el Hospital Militar.

313798_hospital_militar_blu_radio.jpeg
hospital_militar_blu_radio.jpeg

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que a los militares les “rociaron gasolina y les prendieron fuego para interrumpir el procedimiento” que hacían en Villagarzón. Asimismo, aseguró que los responsables “no son ni campesinos ni comunidades reclamando sus derechos”, sin “criminales y narcos que intentaron asesinarlos”.

Por eso, vía redes sociales, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar, individualizar y capturar a estos criminales.

Este grave delito no quedará en la impunidad. Toda Colombia debe alzar su voz de rechazo y condenar este crimen. Colombia está con sus héroes y heroínas que visten uniforme. Pronta recuperación de nuestros heridos”, escribió el ministro Sánchez a través de su cuenta de X.

Por su parte, el Ejército, recalcó que estas acciones "constituyen una grave agresión" contra la vida e integridad de los soldados y representan una "flagrante violación a los derechos humanos".

"(...) Los uniformados cumplían estrictamente con el mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad", sentenciaron.

"Rechazamos de manera categórica estas acciones criminales y denunciará ante las autoridades competentes el constreñimiento de la población civil por parte del grupo armado organizado (GAO-r) Comandos de Frontera para obstaculizar la ejecución de las operaciones militares, así como las agresiones cometidas en contra de nuestros hombres al servicio de la patria", añade el Ejército en su comunicado.

