Coordinadora Ejército Bolivariano niega ataque contra militares en Putumayo y pide esclarecimiento

La autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano emitió un comunicado en el que negó su responsabilidad en el ataque contra dos militares en Putumayo. Los uniformados fueron rociados con gasolina e intentados quemar vivos por integrantes de la comunidad en la vereda Siloé, en el municipio de Villagarzón.

El hecho se produjo mientras en Pasto avanzaba una reunión entre la subcomisión jurídica del Gobierno de Gustavo Petro y representantes de esta estructura armada ilegal. El encuentro tenía como objetivo definir la creación de la primera zona de ubicación temporal, donde se concentrarían al menos 120 combatientes.

Tras conocerse lo sucedido, la reunión quedó suspendida. En un comunicado de cinco puntos, la Coordinadora rechazó el ataque y pidió que se esclarezca la participación de personas civiles. El grupo, mientras tanto, niega haber instrumentalizado a la comunidad para atacar a la Fuerza Pública.

La organización también reiteró su compromiso con los diálogos de paz y solicitó a las comisiones negociadoras y a los países garantes que investiguen con rapidez lo ocurrido. Para la Coordinadora, esclarecer estos hechos es vital para avanzar en el proceso que se desarrolla con el Gobierno.

El ataque en Putumayo genera incertidumbre en torno al microciclo programado para el próximo 10 de septiembre. En esa jornada estaba previsto definir los protocolos para la destrucción de más de 17 toneladas de explosivos y armas, considerado uno de los pasos más importantes en la búsqueda de la paz.