Así les prendieron fuego a militares en Putumayo: el Ejército tiene fotos de los autores

Un brutal ataque contra dos militares del Ejército Nacional conmocionó al país en las últimas horas. En la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón, un subteniente y un soldado fueron rociados con gasolina y prendidos en fuego por un grupo de civiles instigados, según inteligencia militar, por los Comandos de Frontera, una facción de las disidencias de las FARC que controla las economías ilegales en la región.

Los uniformados, identificados como el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz, adelantaban la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína cuando fueron rodeados por unas quince personas. El ataque dejó al oficial con quemaduras en el 75% de su cuerpo y al soldado con lesiones en el 30%, lo que obligó su evacuación de emergencia hacia Florencia, Caquetá, y su posterior traslado al Hospital Militar de Bogotá.

El brigadier general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, habló en sobre el ataque: “Nuestros hombres estaban cumpliendo la misión de golpear el narcotráfico en Putumayo cuando fueron sorprendidos por civiles instrumentalizados por estructuras armadas. Dos de ellos, criminales, decidieron rociar con gasolina a un subteniente y a un soldado y prenderles fuego”.

Los autores están identificados

El general Cotua confirmó que ya existen fotografías de los responsables directos del ataque, las cuales hacen parte del material entregado a la Fiscalía General de la Nación.

Tenemos las imágenes de las dos personas que ejecutaron esta acción criminal y avanzamos en su plena identificación. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía aseguró.

Por su parte, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los agresores. El alto funcionario enfatizó que se trata de acciones de narcotraficantes y no de campesinos: “A los militares les rociaron gasolina y les prendieron fuego para frenar un procedimiento legal. No fueron comunidades reclamando derechos, sino estructuras criminales”, sentenció.



Tensión en los diálogos de paz

El hecho también golpeó el proceso de paz que el Gobierno adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), de la que hacen parte los Comandos de Frontera. La delegación oficial rechazó categóricamente el ataque y advirtió que, de no recibir un rechazo firme por parte de la contraparte, podría suspenderse la mesa de negociación.

“Guardar silencio frente a estos actos de barbarie pondría en grave riesgo los avances alcanzados en el proceso de paz”, indicó la delegación, subrayando que el crimen viola el Derecho Internacional Humanitario.



Alias 'Popeye', el cabecilla detrás del narcotráfico

En la entrevista, el general Cotua señaló que los laboratorios de cocaína en Putumayo son construidos por civiles bajo la presión de las estructuras armadas. Explicó que la facción de los Comandos de Frontera está liderada por alias 'Popeye', cabecilla de la estructura 48, que cuenta con aproximadamente 600 hombres armados.

Publicidad

“La población civil se mete a proteger los laboratorios porque hay una instigación a delinquir. Sin embargo, los verdaderos beneficiarios de estas economías ilegales son los grupos armados organizados”, recalcó el alto oficial.

Comandos de la Frontera AFP

El estado de salud de los militares

A pesar de la gravedad del ataque, los dos uniformados se encuentran fuera de peligro. “Gracias a Dios, el teniente Mejía y el soldado Díaz ya están en recuperación. Fueron atendidos en Florencia y esperamos su traslado a Bogotá para recibir atención especializada en la unidad de quemados del Hospital Militar”, informó el general Cotua.

Los demás soldados que participaron en la operación priorizaron apagar las llamas y evacuar a sus compañeros, mientras los agresores emprendían la huida.

Publicidad