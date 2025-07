Gobierno firmó decreto que quita exclusividad al Consejo de Estado para revisar tutelas contra Petro

El Ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el presidente Gustavo Petro firmaron un decreto que cambia las reglas de juego sobre el reparto de las tutelas en contra del presidente, ya no serán revisadas exclusivamente por el Consejo de Estado sino por jueces de primera instancia.

Con la firma de este decreto, las tutelas contra el presidente, así como las relacionadas con seguridad nacional o erradicación de cultivos ilícitos, serán asignadas, en primera instancia, a jueces del circuito o de igual categoría. El decreto ya está establecido y será publicado en el diario oficial.

En el decreto se lee que la norma busca “fortalecer la imparcialidad del sistema judicial”. Con el argumento principal de que el Consejo de Estado ya revisa los actos administrativos que expide el presidente, eso puede generar causales de impedimento para que también conozca de las acciones de tutela.

Lo que también señala el Gobierno es que el cambio en la regla de reparto no limita el control de la Corte Constitucional.

Las reacciones ante la expedición de este nuevo decreto no se han hecho esperar, la representante a la Cámara Katherine Miranda, mediante su cuenta de X, criticó el decreto.

“Lo que está haciendo Petro es un nuevo golpe contra las altas cortes. No le gusta el control, no le gusta que lo vigilen, no le gusta que le pongan límites. Va por el Consejo de Estado, quiere maniatarlo, quiere una justicia subordinada al poder político. Esta no es una actuación cualquiera, es un atentado institucional lo que estamos viviendo. Sin separación de poderes, no hay democracia”, señaló Miranda

Este decreto se da en medio de las constantes tensiones entre el presidente Petro y el Consejo de Estado por distintas decisiones que ha tomado el alto tribunal.

Asimismo, la Senadora por el partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció que demandará el decreto que le quita la exclusividad al Consejo de Estado para revisar las tutelas contra el presidente.

“Esto no es una simple medida administrativa. Es un golpe silencioso a la justicia. Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder. […] Aquí Petro y su Ministro de Justicia viola el principio del juez natural. Las tutelas contra el Presidente exigen el mayor rigor técnico y neutralidad, que solo puede ofrecer un tribunal como el Consejo de Estado. Ahora, bajo el nuevo decreto, cualquier juez de circuito, sin experiencia ni especialización, podrá fallar tutelas contra el jefe de Estado”, señaló Cabal.