Gobierno insiste en desbloqueo de vía Panamericana para tomar decisiones con minga

El Gobierno Nacional confirmó que no podrá tomar ninguna decisión frente a las propuestas de los indígenas en el departamento del Cauca hasta que no habiliten la vía Panamericana.

En el quinto día de diálogo social con la minga indígena, la delegación del Gobierno, liderada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aclaró que no se han tomado decisiones frente a las propuestas de los indígenas porque persisten los bloqueos.

"No han presentado ninguna propuesta, nosotros seguimos insistiendo. La orden del presidente Duque es que no podemos negociar nada hasta que no haya paso por la vía Panamericana, porque es el derecho de los terceros, que no están involucrados en este en esa protesta", precisó.



Sin embargo, este lunes se acordaron 3 puntos en el Comité de Derechos Humanos; el primero, el martes 26 de marzo se realizará el comité técnico jurídico entre la minga y la Fiscalía.

El segundo consiste en que las misiones médicas y de verificación serán respetadas por la minga. La Fiscalía solicitó el acceso a zonas donde hay bloqueos para recoger material probatorio que determine casos que aparecen como noticia criminal.

Finalmente, el tercer acuerdo consiste en que se instalaron los protocolos de prevención e integridad personal y el de desbloqueo en la vía Panamericana.