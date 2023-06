Gobierno nacional y JEP instalaron una instancia de articulación para imponer sanciones propias

En Bogotá se llevó a cabo la activación de la instancia de articulación entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se trata de un espacio de coordinación para “facilitar el cumplimiento y la ejecución armónica de las sanciones propias”, para las personas que están acogidas a la JEP y que aceptan toda su responsabilidad en diferentes crímenes.

“En las sanciones propias nos vamos a jugar gran parte del acuerdo de paz, porque es allí donde las víctimas van a reclamar la responsabilidad de las personas que han cometido graves delitos en el contexto del conflicto armado, pero es allí también donde se puede ver un decaimiento del proceso si no hay una responsabilización seria, si las medidas no llevan a una reparación, a una respuesta al daño o no son lo suficientemente restauradoras”, aseguró Camilo Umaña , viceministro de Política Criminal del ministerio de Justicia.

Asimismo, esta instancia estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y participan la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio de Defensa, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Agencia de Renovación del Territorio.

“El escenario más esperado con la acción de esta instancia tiene que ver con tener un grupo de proyecto funcionando en territorio, operados por el Gobierno Nacional, para que reciban a las personas que tengan su proceso en la JEP después de aportar verdad y reconocer su responsabilidad”, recalcó Roberto Vidal, presidente de JEP.

