Gobierno pedirá que se revoque libertad del hijo de 'La Gata', nombrado como facilitador de paz

Este miércoles, 8 de febrero, se conoció que un juez le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, quien cumple una condena de 29 años por homicidio y actualmente se encuentra en casa por cárcel. El hijo de Enilce López, 'La Gata', fue nombrado por el Gobierno como facilitador de paz con el objetivo de que empiece algunos acercamientos con grupos armados en la costa Caribe, para que manifiesten su intención de hacer parte de la paz total.

Aunque efectivamente a López le otorgaron la libertad, el Gobierno Nacional aclaró que en ningún momento se solicitó dicha medida, por lo que pedirán que se revoque.

“La Oficina del alto comisionado para la Paz no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El alto comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”, señala el comunicado.

En el mismo sentido, explican que durante dos meses López podrá recibir en su casa a personas que puedan aportar con los acercamientos de los diferentes grupos armados.

“La labor de los facilitadores es contribuir a los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desmantelamiento de grupos armados ilegales que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de Paz Total. Si la OACP observa que, durante las primeras semanas en su rol de facilitador, el señor López no logra cumplir con objetivos precisos o usa su designación para ir en contra de la ley, este rol se suspenderá inmediatamente”, señala el Gobierno Nacional.

