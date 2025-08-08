Gobierno Petro presenta influencer campesino creado con IA tras paro del sector

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) presentó al primer influencer campesino creado con Inteligencia Artificial (IA).

Identificado bajo el nombre de ‘Don Sancho’, la iniciativa busca, según el Gobierno Petro, acercar a las comunidades rurales para que conozcan los avances de la reforma agraria en el país, además de promover una “gestión transparente de los recursos públicos”.

“Don Sancho es el embajador de un cambio real, que transforma el campo colombiano con tecnología y cercanía. De hecho, ha sido un éxito en WhatsApp, una plataforma que casi todos los campesinos tienen en su celular, lo que ha permitido que la información llegue de manera directa y efectiva”, dijo el presidente de la ADR, César Pachón.

Esta medida se da justo en medio del paro campesino que se ha vivido por cuenta de reclamos de mineros, bananeros, arroceros, parameros e incluso paperos. Hasta hace algunas horas, el Gobierno logró un acuerdo con los productores de carbón en Boyacá y con los papicultores de varios departamentos; mientras que el gremio bananero se mantiene en protestas por presuntos incumplimientos del Ministerio de Ambiente a un compromiso de zonificación ambiental.

Desde la ADR manifiestan que ‘Don Sancho’ se convertirá en un símbolo para los campesinos del país, quienes se mantendrán informados de cada una de las acciones que los involucre dentro de la entidad. El organismo manifiesta que, además de esta iniciativa, ya se han impulsado otros mecanismos tecnológicos que benefician al sector.

“En lo que va del Gobierno del cambio, la Agencia ha liderado 185 nuevos proyectos de desarrollo rural, con una inversión de más de $538.000 millones. Estos proyectos han sido fundamentales para mejorar la infraestructura y la calidad de vida en las zonas rurales del país, asegurando que el Estado llegue a quienes más lo necesitan”, finalizó el comunicado de la ADR.