Gobierno propone ley para reparar a las víctimas de la masacre de las bananeras de 1.928

El Ministerio del Trabajo radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que busca reparar a las víctimas de la masacre de las bananeras.

La masacre ocurrió entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928. Cuenta la historia que unos 25.000 trabajadores del sector del banano presentaron pliegos de petición a la United Fruit Company y el Gobierno les mandó al Ejército. Según el documento presentado por el Gobierno, el número de muertos es indeterminado y pudo estar entre los 13 y los 2.000. La masacre de las bananeras ha sido un referente del movimiento sindical colombiano y, de hecho, aparece en uno de los capítulos de Cien años de soledad.

Si este proyecto de ley es aprobado por el Congreso de la República, cada año el sistema de medios públicos, es decir, RTVC, tendrá que crear contenidos que exalten al movimiento sindical y que hablen de las luchas por la formalización laboral en el país, como una medida de reparación para las víctimas de la masacre de las bananeras.

Bananera Colombia. Foto: AFP

Con este proyecto de ley, el Gobierno busca también que se cree un día conmemorativo cada año y la Orden al Mérito Sindical “Orden de las Bananeras”, que se entregará por parte del Gobierno cada año a las organizaciones sindicales.



Además, se autorizaría a la Gobernación del Magdalena y al municipio de Ciénaga para hacer obras civiles, si es necesario, para construir monumentos u otras iniciativas de reivindicación de las víctimas de esta masacre.

“Este acto de reparación busca que las nuevas generaciones conozcan los hechos de 1928 en Ciénaga, Magdalena, y comprendan la importancia del diálogo social, la organización de los trabajadores y la consolidación de los derechos laborales actuales”, explicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.