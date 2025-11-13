Gobierno prorroga por un año la Situación de Desastre Nacional en todo el país

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1193 de 2025, mediante el cual se prorroga por un año la situación de desastre nacional que había sido declarada en noviembre de 2024 a causa de los fenómenos de variabilidad climática.

La decisión se tomó tras el incremento de eventos naturales en 2025, que pasaron de 1.758 a 2.793 en comparación con el año anterior, lo que representa un aumento del 59%. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 se registraron 165 fallecidos, 208 heridos y más de 842.000 personas afectadas por lluvias, inundaciones y deslizamientos.

El decreto señala que persisten las condiciones que originaron la declaratoria inicial, por lo que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo emitió concepto favorable para extenderla. La medida permitirá continuar las acciones de respuesta, recuperación y reconstrucción en las zonas más afectadas. Además, la UNGRD seguirá al frente del control y seguimiento de las labores, bajo las normas especiales del capítulo VII de la Ley 1523 de 2012.

La extensión también se apoya en las proyecciones del Ideam y organismos internacionales, que advierten una alta probabilidad de la presencia del fenómeno de La Niña en los próximos meses, lo cual podría mantener las lluvias intensas en diversas regiones del país.

