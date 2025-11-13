En vivo
Blu Radio  / Nación  / Gobierno prorroga por un año la Situación de Desastre Nacional en todo el país

Gobierno prorroga por un año la Situación de Desastre Nacional en todo el país

El Decreto 1193 del 12 de noviembre de 2025 extiende por doce meses la declaratoria de desastre nacional debido a los efectos de la variabilidad climática, que han causado emergencias en 29 departamentos y más de 250 municipios del país.

