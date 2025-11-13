Petro confirma bombardeo en Arauca y envía mensaje a EE. UU. sobre información de inteligencia

El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves un nuevo bombardeo en el departamento de Arauca, en medio de las operaciones militares contra estructuras armadas que operan en la zona fronteriza con Venezuela.

En el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil, porque corren fuerzas hacia allá buscando que el desastre que anuncian pues se convierta en un espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio Afirmó el mandatario.

Durante su intervención, Petro también envió un mensaje directo al Gobierno de Estados Unidos, en medio de las recientes tensiones bilaterales sobre cooperación en seguridad e inteligencia.

“Espero convencer al Gobierno de EE. UU. de que no cometa errores y que hagamos lo que está haciendo Colombia, que es mejor”, agregó el presidente.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente actividad militar en el oriente del país, especialmente en Guaviare, donde las Fuerzas Militares han intensificado las operaciones contra las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.