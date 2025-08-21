Gobierno responsabiliza a disidencias de ‘Iván Mordisco’ por atentado en Cali

El Gobierno nacional atribuyó a las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, el atentado terrorista ocurrido este jueves 21 de agosto en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. El ataque, ejecutado con un carro bomba, dejó hasta el momento seis personas muertas y 50 heridas, según el balance preliminar de las autoridades.

“El atentado terrorista del cartel del narco alias ‘Mordisco’ contra la población civil en Cali jamás tendrá justificación. Un carro bomba colocado por terroristas explotó a las 14:50 horas en una vía aledaña a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, por donde transitaban personas en su actividad cotidiana”, declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario calificó la acción como una “reacción desesperada” de la organización ilegal por la pérdida de control del narcotráfico en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, regiones donde la Fuerza Pública ha intensificado operaciones. “Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de los asesinados y heridos en este atentado contra la población civil y contra los hombres y mujeres de la Fuerza Aeroespacial que sirven a Colombia con valor y honor”, añadió.

El estallido se escuchó a varios kilómetros a la redonda y generó graves daños materiales en el sector. De inmediato, organismos de socorro como la Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja atendieron a los heridos y los trasladaron a centros asistenciales.

Atentado en Cali Foto: AFP

Durante la tarde, las vías aledañas permanecieron cerradas mientras unidades antiexplosivos inspeccionaban la zona y verificaban otro vehículo sospechoso.



Recompensa por los responsables de atentado en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lamentó los hechos e informó que se activó un plan conjunto con la Policía Nacional para asegurar todas las entradas de la ciudad. Además, se restringió el tránsito de camiones desde las 7:00 p. m. del jueves hasta las 4:00 a. m. de este viernes.

“Invito a la ciudadanía que tenga información que nos permita dar con los responsables de este ataque, o si saben de otro plan en curso, a que llamen a la línea 123. Ofrecemos hasta 400 millones de pesos de recompensa por datos que lleven a la captura y judicialización de los responsables”, puntualizó el mandatario local.

Publicidad

La Alcaldía también confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de seguridad, control y atención a las víctimas.