"Gobierno se está desconectando con las clases medias urbanas”: exministro Alejandro Gaviria

Una de las principales reformas que debe sacar el Gobierno del presidente Petro es la de la salud. Una de las mas discutidas y que ha tenido, desde diferentes sectores, varias críticas. Para hablar del tema, Alejandro Gaviria, exministro de Educación del Gobierno Petro y de Salud en el Gobierno Santos, en El Radar se refirió al panorama político en Colombia y el futuro del sector salud. Además, se refirió a la crisis de medicamentos que tiene en jaque a varios colombianos.

“El sistema de salud de Colombia tiene en el cubrimiento, sobre todo de medicamentos, dos partes. Uno, que es un plan básico llamado Plan obligatorio de salud. Hoy se llama el plan de beneficios. En ese plan básico hay algunos medicamentos. Sobre todo, son los medicamentos tradicionales, algunos para enfermedades crónicas. Pero adicional a ese plan básico hay otra cobertura, no el plan básico. Son sobre todo algunos medicamentos de última generación, un medicamento oncológico, un medicamento para una enfermedad crónica que no ha tenido tiempo de recobrar ese camino para la inclusión. Esas dos partes del sistema de salud, esas dos coberturas funcionan de manera diferente. Una el riesgo está en cabeza de la EPS y en la otra la responsabilidad es una responsabilidad directa del Estado. En este caso no podría decir del Gobierno, hablando de manera más precisa de la ADRES. Esa segunda parte es difícil de presupuestar”, señaló.

El exministro señaló que ahora esos problemas se han venido acumulando y hay tal vez dos problemas críticos. El primero, unas deudas del año 2022 y segundo, un temor que para los meses de noviembre y diciembre de este año el Gobierno no tiene plata. La plata que el gobierno incluyó en la edición presupuestal se quedó corta y alcanzó hasta octubre.

“Esta es una reforma a la salud que está generando un montón de incertidumbre, muchos agentes dicen el sistema se va a acabar en un año. Entonces ese futuro incierto como que se actualiza y se vuelve presente y estamos ante una coyuntura muy complicada, yo lo digo, es la coyuntura más difícil que ha vivido el sistema de salud de Colombia desde que existe desde 1993”, indicó.

¿Cuáles pueden ser las soluciones para la crisis de la salud?

Ante este panorama, el exministro Gaviria indicó que el Gobierno tiene que encontrar algunos instrumentos para salir de esta crisis.

“Lo voy a llamar de liquidez, algunos recursos que tendría que inyectar este año, cuando yo era ministro de Salud. Yo recuerdo que los meses de noviembre y diciembre siempre eran difíciles. Si uno se sentaba con el ministro de Hacienda, nos sentábamos con los diferentes agentes, los hospitales jugaban un papel fundamental y teníamos en la ADRES una especie. Lo llamábamos el fogafín de la salud, o sea, como un fondo de garantías financieras que nos permitía algunas actuaciones coyunturales. A final de año terminábamos el año y volvía a empezar un año difícil

Lectura de esos resultados electorales

Como exministro, Alejandro Gaviria entregó su percepción acerca de los resultados de las pasadas elecciones regionales, en las que el partido de Gobierno, para muchos, quedó seriamente golpeado.

"Esto me remite a la última conversación que yo tuve con el presidente Gustavo Petro. Yo le dije al presidente usted tiene un riesgo y es perder las clases medias urbanas, perder a aquellos colombianos que sienten a su vez que tienen algo que perder. Y yo creo que el Gobierno se está desconectando con las clases medias urbanas. Yo creo que lo que pasó en Bogotá tiene mucho que ver con eso. Lo que pasó Medellín es mucho más local, coyuntural”, indicó.

Finalmente, Gaviria señaló lo que, a su parecer, debería hacer el Gobierno para tratar de enrutar de nuevo su camino para retomar su plan de Gobierno.

Escuche la entrevista completa acá: