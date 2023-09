“Gracias por defender la democracia”: aclamación a fiscal en Congreso de Fenalco al que no fue Petro

Arengas, gritos y aplausos, fue la reacción de los comerciantes reunidos en el Congreso de Fenalco en Cali ante la intervención del fiscal general Francisco Barbosa.

"No me les voy, me quedo acá", dijo el fiscal Barbosa sobre la sugerencia de que se vaya del país ante el panorama actual de violencia en Colombia, las amenazas en su contra y la denuncia de un atentado para acabar con su vida a manos de la guerrilla del ELN.

Fueron los gritos que se escucharon en el auditorio durante el conversatorio 'Presente y futuro de la Fiscalía General de la Nación, en la lucha contra la corrupción política'.

El fiscal desestimó señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro: “Hace unos días escuché aquí en Cali al presidente insultando a los comerciantes, no podemos permitir que eso ocurra por ideales políticos, este país se construyó con el esfuerzo de los colombianos.

“Soy un colombiano que seguirá defendiendo al país. Los DDHH, la separación de poderes, la iniciativa privada. Yo no defendí la Fiscalía y las instituciones para abandonar el país, me niego a hacerlo. Va a haber Francisco Barbosa para rato”, así concluyó el fiscal general su intervención en el congreso de Fenalco en Cali.

