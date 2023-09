Corte Suprema definirá cronograma para elegir el reemplazo del fiscal general Francisco Barbosa

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a Blu Radio que avanza el proceso para elegir a la nueva fiscal general de la Nación; en los próximos días la Sala de Gobierno del alto tribunal podría programar una audiencia para definir el cronograma a seguir para elegir al reemplazo del fiscal Francisco Barbosa.

Sin embargo, el próximo jueves, 28 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia se va a reunir en Sala Plena, y en caso de tener proyectado dicho cronograma, se podría revisar el documento para definir la agenda que permita a elegir entre la terna que presentó el presidente Petro, a la nueva Fiscal de la Nación.

En ese cronograma se define una actividad clave que es la presentación de las ternadas ante el alto tribunal y la presentación de sus hojas de vida para que posteriormente sean revisadas por la Corte. Hay que resaltar que hasta el próximo 13 de febrero de 2024, el tribunal tiene plazo para definir quien será el nuevo jefe del ente investigador.

El presidente Petro ha defendido en diferentes escenarios los tres nombres de las mujeres que propuso para que llegaran a ocupar el cargo, de hecho, en Bucaramanga, el mandatario aseguró que "me dicen ahora que presente una terna de personas que no conozco (…) Que yo soy un tonto porque lo que debería hacer es una terna de amigos muy cercanos; porque ese es el poder de un presidente. Porque un fiscal tiene más poder que el presidente, tiene el poder de quitar o donar la libertad, y eso no lo tiene un presidente”.

En la misiva que el presidente le envió a la Corte con la terna pidió que en cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de su familia, se considere la posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para que haya dudas de transparencia.

