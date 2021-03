Guerra en Colombia: impactante historia de dos desmovilizados que pertenecieron al ELN

Este sábado en El Radar, hablamos con dos excombatientes, quienes contaron cómo vivieron sus vidas dentro de grupos armados ilegales y el proceso de desmovilización.

‘Andrés’ es uno de los excombatientes del ELN y quien decidió dejar atrás las armas y reincorporarse a la vida civil.

Muchas cosas a uno lo hace tomar decisiones. Uno salió de una familia pobre, de bajos recursos, entonces uno no se va a quedar ahí, pero a veces hay que tomar decisiones que uno no quiere Dijo

‘Andrés’ señaló que entró, primero, a las Farc y después al ELN por la pobreza y violencia que vivía dentro de su familia, pero afirmó que está buscando dejar las armas después de durar tres años en el ELN.

Agregó que aprendió a instalar elementos explosivos y lo hizo como un método de "defensa". Además, señaló que muchas veces lo hacen “por defensa propia” y no por querer hacerle daño a otras personas.

“Uno sabe que dentro de una guerra uno solo piensa en defenderse, uno no piensa a quién puede afectar. Dentro de todo grupo hay unas cabezas y son las que dan las orientaciones”, agregó.

Señaló que, para estar 10 años fugitivo, prefiere estar 20 años en la legalidad, donde podrá disfrutar con su familia y de la libertad sin armas.

Yo me fui voluntariamente, nunca fui reclutado por ninguna clase organización. Era un niño, sufrido del hambre, un niño que no tenía de dónde coger, se cansó del sufrimiento y de la familia y se fue Agregó

También hablamos con 'Mariana', quien entró a las Farc a los 30 años y que recientemente decidió desmovilizarse.

Mariana afirmó que decidió unirse a las armas a raíz de la violencia que vivió con su familia. "A veces uno se va para la guerrilla porque hay gente muy mala que acaba con la familia de uno"

Agregó que decidió dejar las armas porque trabajaba mucho, pero no recibía nada a cambio. Además, uno de sus principales motivos era su familia. "Yo lucho por mi familia, uno trabaja y le da a la familia, pero para qué estar en un lugar donde no hay trabajo y no le puede dar a su familia”.

Eso fue lo que me cansó, uno trabajando y ellos (altos mandos) eran los que disfrutaban de eso Afirmó

