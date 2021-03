Mancuso y ‘Timochenko’ aportará versiones de hechos en el conflicto armado el próximo 21 de abril

La Comisión de la Verdad presentó la hoja de ruta del proceso de escucha y esclarecimiento de la verdad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ , excomandante de las Farc. En la reunión que se realizó de forma virtual y publica, los exjefes de guerra afirmaron una vez más su disposición para relatar sus versiones sobre los hechos que realizaron en el conflicto armado.

En este primer encuentro también estuvo presente Francisco de Roux , presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que Mancuso y ‘Timochenko’, “quieren que en unas semanas haya un escenario en el que haya excombatientes de todos los lados ante la nación presentando la realidad del conflicto y el sufrimiento que se causó”.

Asimismo, de Roux resaltó que la Comisión realizará ‘‘un contraste de las verdades que Colombia necesita escuchar’’ y recalcó que estos encuentros no son ‘‘para acrecentar las estigmatizaciones ni los odios’ sino que es un espacio para que, en la comprensión de la verdad, se acojan las responsabilidades éticas, políticas e históricas que a cada quién le correspondan para que se podamos rescatarnos como seres humanos’’.

Mientras tanto, Rodrigo Londoño también conocido como ‘Timochencko’, afirmó que con este acto ‘se estaba logrando lo que para mucha gente era imposible’ y que era un propósito que se había planteado desde los acuerdos de paz de la Habana.

No se puede superar un conflicto de más de 50 años sin las víctimas. Buscando satisfacer sus derechos, todos, combatientes y no combatientes, asumimos responsabilidades en razón del conflicto, admitió Londoño.

El líder del partido Comunes también le hizo sugirió a la Comisión de escuchar las versiones de otros protagonistas del conflicto como Rubén Cano alias ‘Manteco’, ‘Pastor Alape’, Carlos Mario Jiménez Naranjo alias ‘Macaco’ y a ‘Martín Llanos’, ‘‘para reconstruir en conjunto esa verdad, verdad que nos permitirá tener una Colombia en paz, la Colombia que todos soñamos’’, dijo Londoño.

Sugerencia que el presidente de la Comisión aceptó ‘para que todos los participantes del conflicto continúen ayudando a la verdad’.

A su turno, Salvatore Mancuso desde una cárcel en Georgia, Estados Unidos expresó su agradecimiento a ‘Timochenko’ por participar en el evento porque, ‘‘nosotros fuimos enemigos mortales con Rodrigo Londoño y hoy nos reconocemos como civiles, estamos hablando para responder ante las víctimas por todas las atrocidades que cometimos en el conflicto’’, dijo Mancuso.

El exjefe paramilitar aseguró también que espera poder mostrar todo lo que hay detrás del conflicto y tener la oportunidad de contar la verdad, porque ‘‘mientras las verdades no se develen, no vamos a tener paz en el país. Es importante que todos aportemos nuestras verdades para construir un mejor país sin violencia”.