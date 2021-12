Gustavo Barona: el taxista que es el 'ángel amarillo' que alimenta a los habitantes de calle en Cali

El ‘ángel de las calles’. Así es conocido Gustavo Barona, un taxista que ha dedicado más de 30 años a servirle a la comunidad que más lo necesita: las personas que viven en las calles.

“Se me llena el corazón de servirles a los indigentes, porque me nace hacerlo. Esto lo vengo haciendo alrededor de unos 30 o 40 años, me ha ido bien y seguiré haciendo, desde que tenga vida, sirviendo al ser humano”, dijo Barona.

Con su taxi y sus villancicos a todo pulmón, recorre la 'sucursal del cielo' y un pan, un café o hasta una frijolada les brinda a estas personas.

Les llevamos frijolada y les decimos así porque es arroz, huevo y una albóndiga con café. Compartir con los ancianos que duermen en las vías públicas es algo que a nosotros nos encanta agregó el taxista.

Gustavo tuvo que pasar por las situaciones más duras en su vida, duró más de 11 años viviendo en las calles, aguantando frío y hambre, durmiendo en los parques, cementerios y canchas, todo por las malas decisiones y dejarse llevar por las amistades, ahora se convirtió en un consejero para estas personas.

Publicidad

“Mucho corazón, muy buena gente, muy amable y que mi Dios los bendiga mucho, que sigan haciendo esta obra, todos los necesitamos, mucha gente en la calle sin que comer”, señaló Santiago López, habitante de la calle desde hace más de 8 años.

Gustavo afirma que su labor lo hace sin esperar nada a cambio. En compañía de su esposa, salen dos veces por semana a repartir comida. Servicio y amor son las palabras que lo describen por ayudar a las personas que viven a diario estas noches frías llenas de soledad.

Siga y escuche el podcast ‘Sin tabú: relaciones, sexualidad y sexo’:

¡Esta noche no! Se puede rechazar el sexo con su pareja sin dañar la relación