Gustavo Bolívar dice que los “nadies” no figuran como sí lo hacen quienes no creyeron en Petro

A través de una columna de opinión en el medio digital Cuarto de Hora, el senador Gustavo Bolívar amplió el reclamo dirigido al equipo del presidente electo, pues considera que se están dejando fuera a quienes sí han acompañado la campaña desde un inicio.

En el texto, recuerda que tras visitar más de 200 municipios y tener cerca de 300 reuniones presenciales, conoce perfectamente a las personas que respaldaron el proyecto del Pacto Histórico: campesinos, empleados, microempresarios, artistas, entre otros, que sacrificaron tiempo y dinero para ayudar a la campaña.

Sin embargo, para él, estas personas no están recibiendo el espacio necesario en los últimos días.

“... me preocupa que los 'nadies', con todo lo que le aportaron al triunfo popular, no aparezcan aún en el horizonte y en cambio sí figuren personajes que no creían en el proyecto, personajes que no llevan esta causa en el corazón, personajes que llegaron unos días antes e incluso unos días después del triunfo”, dice Bolívar en su columna.

El senador asegura que puede ser prematuro hablar de excluidos y ninguneados, pero para evitarlo deben estar activas todas las alertas necesarias.

“… queremos a los corruptos con sus manos sucias lo más lejos posible de la chequera del Estado. Fue la promesa por la que votaron. Por eso me declaro en estado de alerta y vigilancia sobre los nombres que intenten llegar al gobierno sin los merecimientos debidos y sin las calidades morales suficientes”, añadió.

Bolívar pone sobre la mesa casos como el de la elección del reemplazo de Felipe Córdoba en la Contraloría General como proceso que debe estar bajo la lupa.

“Se trata de poner personas probas moral y técnicamente que cuiden los recursos para que la redistribución del ingreso los toque, ahí sí a todos. Y para eso nos toca ahuyentar a los buitres, ponerlos en la picota pública, desnudarlos en sus sucias intenciones. Los invito a que me ayuden en esa tarea. Eso no significa oposición al gobierno de Petro, jamás la haría, mi lealtad no lo admite. Al contrario, significa ayudarle a que su gobierno no esté salpicado de escándalos y pueda convertirse en el mejor de la historia”, puntualizó.

