Gustavo Petro la emprende contra los medios; los señala de “embrutecer a la sociedad"

En medio de un evento simbólico sobre la construcción del edificio de Bellas Artes en la Universidad Nacional, el presidente Gustavo Petrola volvió a emprender contra los medios de comunicación en el país.

Esta vez su mirada giró hacia los medios de comunicación Caracol y RCN en medio de un discurso en el que hablaba de privatización y educación.

“El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, y que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras”, dijo el mandatario, quien estaba acompañado de la ministra de Educación, Aurora Vergara.

El mandatario siguió sus palabras asegurando que no discutiría sobre los gustos musicales transmitidos en las emisoras, sin embargo, reclamó que cada que se sintonizan, escuchan un “embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona, no se espeluca y no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse”.

Nuevo edificio de artes de la Universidad Nacional en Bogotá

El presidente Gustavo Petro Urrego, junto a la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, y la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, anunciaron el inicio de la Fase II del proyecto 'Nuevos Espacios para las Artes'.

Esta nueva etapa, centrada en la construcción del Bloque A de la Facultad de Artes en la sede Bogotá, promete ser un faro de desarrollo académico y creativo en el país.

La inversión de $70.000 millones por parte del Gobierno Nacional, según aseguraron, se trata de una apuesta decidida por fortalecer el sector de las artes en Colombia.

La construcción del Bloque A, que abarcará más de 12.000 metros cuadrados, incluirá áreas cubiertas y zonas exteriores diseñadas para fomentar la innovación y la creatividad de más de 3.200 estudiantes de pregrado y posgrado.

"El fortalecimiento de la infraestructura de nuestras Instituciones de Educación Superior públicas es una prioridad. A través de proyectos como 'Nuevos Espacios para las Artes', estamos entregando no solo infraestructura, sino también oportunidades para que las futuras generaciones contribuyan al tejido cultural y social de nuestra nación", señaló la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.