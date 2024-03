Presidente Petro desde Nariño: "En el 2026 tenemos que volver a ganar"

Este 7 de marzo se llevó a cabo la sanción presidencial del decreto Territorios Campesinos desde Nariño. Allí el presidente Petro se refirió a las elecciones de 2026 y aseguró que aunque su intención es salir de la Casa de Nariño, la idea es que un sucesor continúe con lo que calificó como la democratización de Colombia.

“Ayer decían: ‘fuera Petro’, pues claro que me voy a salir del palacio porque no me gusta ni cinco, pero ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso, ya cometí ese error en Bogotá y se tiraron el metro de Bogotá, aquí no podemos cometer ese error”, dijo el mandatario.

Agregó que tenían que ganar las elecciones de 2026 y aseguró que la oligarquía no podía sacarlo del Gobierno porque él había sido elegido popularmente.

Durante su discurso, el presidente se refirió a la reforma agraria y aseguró que la meta son 10 millones de hectáreas, a pesar de que hoy el campesinado está en dos millones en toda Colombia. “La mayor parte de la tierra fértil está en manos del latifundismo improductivo, no producen ni una mata de yuca, lo único que les interesa es tener la tierra porque es su caja de ahorros del excedente cocainero porque la tierra fértil en manos del latifundismo es un lavado de activos de la mafia. La reforma agraria tiene que articularse al concepto de territorialidad y ese decreto es el que quiero firmar”, explicó.

Por último, convocó a la ciudadanía de la región a una marcha por la paz en el suroccidente. “La marcha que proponemos es la marcha por la paz de todo el suroccidente de Colombia. No le vamos a demostrar a ninguno de los Milei que somos más, no tienen que coger la cámara para ver cómo no salen los huecos de la plaza, lo que tenemos que demostrar es la contundencia de la fuerza del pueblo colombiano”.