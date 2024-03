Presidente Petro convocó desde Nariño una marcha “por La paz” en el suroccidente colombiano

Desde San Pablo, Nariño, en el marco del evento por la sanción presidencial del decreto territorios campesinos, el presidente Gustavo Petro anunció que se va del Palacio de Nariño cuando termine su Gobierno, pero que su intención es que llegue un sucesor a continuar con lo que él calificó como "profundizar la democratización de Colombia".

"Ayer decían : fuera Petro, pues claro que me voy a salir del Palacio porque no me gusta ni cinco, pero ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso, ya cometí ese error en Bogotá y se tiraron el metro de Bogotá, aquí no podemos cometer ese error”, dijo el mandatario.

El mandatario aseguró que "tenían" que ganar las elecciones de 2026 y que la oligarquía no podía sacarlo del Gobierno porque lo eligió el pueblo que "lo volverá a elegir". También se refirió al presidente de Argentina, Javier Milei, con quien ha estado intercambiando pullas que tienen en vilo las relaciones bilaterales entre ambos países.

No se puede equivocar con una Milei como lo que pasó en Argentina DIJO EL PRESIDENTE PETRO

Durante su discurso pidió acelerar el paso con la reforma agraria y la entrega de 10 millones de tierras fértiles para el campesinado colombiano. Por último, invitó a la ciudadanía a una marcha por la paz de la región.

Publicidad

"La marcha que proponemos es la marcha por la paz de todo el suroccidente de Colombia. No le vamos a demostrar a ninguno de ‘los Milei’ que somos más, no tienen que coger la cámara para ver cómo no salen los huecos de la plaza, lo que tenemos que demostrar es la contundencia de la fuerza del pueblo colombiano", djo.