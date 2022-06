Gustavo Petro: las bases de la política de paz del presidente electo

Desde el gobierno de Gustavo Petro van a buscar un diálogo con todos los actores armados para intentar frenar la violencia, estas conversaciones con grupos como el ELN serían para entablar una negociación y con otros grupos podrían estar dirigidas hacia un llamado al sometimiento a la justicia u otros mecanismos.

Asimismo, sobre el polémico perdón social, la explicación que se ha dado es que lo dan las víctimas, no los gobernantes, y que no sustituye las medidas legales.

Ana Teresa Bernal, concejal de la bancada Colombia Humana UP y quien fue consejera de víctimas en el paso de Petro por la Alcaldía de Bogotá, explica que, "es algo que no tiene que ver con el tema del castigo, la justicia obviamente está vigente y que hay unas medidas claras porque hay una institucionalidad para eso que está actuando, pero el perdón social se da para que no nos sigamos matando".

El presidente electo, Gustavo Petro, ha hablado de un “Acuerdo Nacional” que busca reunir a distintos sectores para buscar consensos y avanzar hacia la paz y la reconciliación en el país, a dicho acuerdo se han querido sumar siete exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.

"Es muy interesante ver que hay una disposición al diálogo, esto es algo que debemos aplaudir, apoyar y ojalá empujar para que logremos que Colombia de verdad sea un país en paz", explica Bernal.

El próximo presidente también se ha comprometido a desarrollar las recomendaciones que ha hecho la Comisión de la Verdad en su informe final, con el fin de superar la violencia.

